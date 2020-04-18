В Абакане задержан и.о. замглавы Хакасии. События дня. ФАН-ТВ

В Абакане задержан и.о. замглавы региона В Абакане задержан глава регионального министерства строительства и ЖКХ Сергей Новиков, исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В настоящее время ведутся следственные действия, Новикова подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. Глава Хакасии Валентин Коновалов уже заявил, что, если виновность его заместителя будет доказана, тому ему придется отвечать по всей строгости закона.

Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19 Александр Лукашенко посетил Гродненскую область и раскритиковал российские тест-системы для определения короновируса. Дело в том, что недавно в Островец для строительства Белорусской АЭС прибыли 15 россиян, у них обнаружилась инфекция, все они были госпитализированы. Позднее министр здравоохранения союзного государства Владимир Караник сообщил, что у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. Он оказался ошибочным, а новое тестирование показало, что 14 из 15 человек успешно излечились от инфекции. Это и вызвало негодование главы Белоруссии. Но стоит отметить, что российские тест-системы стали одними из первых в мире и успешно применяются Минздравом для оперативного выявления заражения.

Жертвами COVID-19 в США стали 37 000 человек От болезней, вызванных новым коронавирусом, в Соединенных Штатах могут умереть до 65 тысяч американцев. Такой прогноз сделал президент Штатов на брифинге в Белом доме. Ранее Дональд Трамп называл позитивным прогноз в 200 тысяч смертей, но теперь, очевидно, пересмотрел свои взгляды. Напомним, спецкомитет Сената США начал расследование о возникновении пандемии и, в частности, о работе ВОЗ в этой истории. Ну а сами Соединенные Штаты сегодня занимают лидирующую позицию по количеству заболевших — их уже более 700 тысяч, и по погибшим от осложнений — 37 тысяч человек.