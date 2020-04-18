Лукашенко высказался о российских тестах на коронавирус

Минск, 18 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область раскритиковал российские тесты на коронавирус.

Недавно в Островец для строительства Белорусской АЭС прибыли 15 россиян. У них была выявлена коронавирусная инфекция, и их госпитализировали.

Негодование со стороны Лукашенко было вызвано тем, что после лечения российские тесты повторно дали положительный результат.

«Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал белорусский лидер.

Стоит отметить, что российские тесты на выявление коронавируса стали одними из первых в мире. Министерство здравоохранения России успешно использует их для оперативного тестирования граждан на коронавирус.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает дополнительные поставки медицинской помощи Минску, в том числе тестов на коронавирус. По ее словам, российская сторона оказывает существенную помощь соседнему государству в борьбе с распространением смертоносного вируса.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано свыше 4,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли 42 человека.

Всемирная организация здравоохранения в середине марта назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, общее число заразившихся превысило 2,2 млн человек. Более 150 тысяч человек скончались от инфекции, свыше 550 тысяч пациентов смогли вылечиться.