Саратов, 18 апреля. В Саратовской области в СНТ «Дружба» произошло возгорание жилого дома. В результате пожара погибли трое человек — пенсионерка, мужчина и ребенок. Об это Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

СНТ, где произошло ЧП, расположено между железнодорожными станциями «259-й километр» и «Расловка-2». Известно, что частный дом состоял из двух этажей. На первом находилась баня из пеноблоков, а на втором располагались жилые помещения. Пожар начался в бане, однако сгорела вся постройка.

По данным экстренных службы, в результате пожара погибла 72-летняя женщина, 53-летний мужчина и 6-летняя девочка. В настоящее время на мечте ЧП работают специалисты. Подробности и причины произошедшего выясняются.