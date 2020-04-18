Американские ученые назвали реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Москва, 18 апреля. Группа американских ученых обнаружила, что число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше, чем указывается в официальной статистике. Исследование в варианте черновика опубликовано на сайте medRxiv.

Ученые провели исследование в Санта-Клара в Северной Калифорнии, который в США стал одним из первых, где были зарегистрированы случаи заражения. Более трех тысяч добровольцев из числа местных жителей было протестировано на наличие у них антител к коронавирусу.

Выяснилось, что у 2,5-4,2% населения округа могут быть антитела к коронавирусу, что говорит о том, что они могли перенести инфекцию раньше.

«Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 тысяч до 81 тысячи человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз», — говорится в исследовании.

Также ученые считают, что исследование может дать реальные сведения о количестве летальных исходов. Дело в том, что если число зараженных в десятки раз больше, чем указано в статистике, то уровень смертности от коронавируса может быть пропорционально ниже того, о котором говорят сейчас.

Всемирная организация здравоохранения в середине марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. Число зараженных в мире превысило отметки 2,1 млн человек. От инфекции скончались свыше 140 тысяч человек, выздоровели более 550 тысяч.