Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов, больных коронавирусом

Москва, 18 апреля. За последние сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 74 человека. В настоящий момент в медучреждении лечится 341 человек, инфицированный коронавирусом. Об этом в субботу на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

По словам медика, в общей сложности на лечении в больнице находятся 457 пациентов. С диагнозом пневмония — 455. С коронавирусом — 341. В реанимации 42, из них на аппарате искусственной вентиляции легких 23 человека.

«За сутки поступили 37, выписаны 74 человека», — приводит статистику Проценко.

Напомним, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, до этого сам вылечившийся от коронавируса, подвел итоги 45 дней работы. Согласно статистике медика, за 45-дневный период в клинику поступили 1659 человек с подозрением на коронавирус, из которых 1140 человек выздоровели и были выписаны.

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