Появление Глюкозы в шоу «Вечерний Ургант» вызвало бурное обсуждение

Москва, 18 апреля. Российская певица Глюкоза стала гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Во время передачи она успела сменить три наряда, а вызвать бурное обсуждение в Интернете.

Многие зрители сделали предположение, что 33-летняя певица заметно похудела, а также постарела. Кто-то из пользователей YouTube даже отметил не пропорциональные размеры тела певицы.

«Рахитичная. Огромная голова на тонких коротких кривых ножках», — написали в комментариях под видео зрители.

Другие осудили осудили исполнительницу за чрезмерный макияж. По их мнению, с возрастом Глюкоза становится все «вульгарнее».

«Чем больше лет, тем больше макияжа. Если бы она пришла в более скромном одеянии и минимум макияжа, то вызвала к себе как минимум уважение», — пишут пользователи Сети.

По мнению телезрителей, наиболее удачным моментом в шоу оказалось начало, когда Ургант вместе с Глюкозой решили принять участие в челлендже и надеть на себя подушки. Одни посчитали, что ведущий и певица продемонстрировали способность оставаться в хорошей форме во время карантина, а другие заметили, что Ургант даже превзошел Глюкозу.

Напомним, во время шоу Глюкоза также рассказала историю появления откровенного снимка, на котором она, Собчак и ювелир Яна Раскалова позируют обнаженными.