Комаровский заявил, что более 90% людей переносят коронавирус без последствий

Москва, 18 апреля. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что 90% людей переносят коронавирус без всяких последствий.

По словам Комаровского, неправильно делать вывод о том, что COVID-19 поражает легкие настолько, что многие годы после болезни сказываются ее последствия.

«В будущем, когда станет ясна полная картина, мы поймем, что 90 и более процентов людей переносят вирус без всяких последствий», — заявил Комаровский.

Телеведущий считает, что для «абсолютного большинства людей» коронавирус не представляет угрозы, но они должны «сплотиться, чтобы защитить тех, для кого он опасен».

Комаровский напомнил, что существует два штамма вызывающего COVID-19 вируса. Более 70% случаев заражений проходится на «подвид, который вызывает более тяжелую болезнь», оставшиеся 30% случаев заболевания представляют заражения вторым штаммом. Однако динамика идет «от более ядовитого в сторону более легкого вируса».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что тяжесть протекания заболевания уменьшает формирующийся коллективный иммунитет. Чем дольше вирус существует «по соседству» с людьми, тем быстрее снижается его тяжесть. В то же время Комаровский отметил, для соблюдающих самоизоляцию людей риск подхватить коронавирус ниже, чем у тех, кто «шастает по супермаркетам».

Ранее Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются коронавирусом после тесного контакта с инфицированными, сообщила газета «Известия». Это происходит благодаря местному иммунитету у некоторых людей.