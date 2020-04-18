Телезрители выбрали финалистов шоу «Голос. Дети»

Москва, 18 апреля. Озвучены имена финалистов седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Ими оказались Кирилл Александров, Артем Фокин и Иван Кургалин. Молодые исполнители прошли в финал благодаря зрителям, которые отдали за них голос в ходе SMS-голосования.

Команду российского певца Валерия Меладзе на конкурсе представляли София Фоменко, Кирилл Александров и София Бутаменок. Воспитанниками Полины Гагариной стала Таисия Скоморохова, Артем Фокин и Варвара Глуховая. Последними в этапе выступили исполнители из команды рэпера Басты. Это Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко и Иван Кургалин. Выпуск шоу был опубликован на сайте «Первого канала».

Напомним, ранее пресс-служба телеканала сообщила, что всех участников седьмого сезона шоу «Голос. Дети» проверят на коронавирус перед прямым эфиром. Кроме того, эфиры проводятся без зрителей в студии. На съемках будет присутствовать будет минимальное число людей, без которых создание телепередачи невозможно.

В представительстве телеканала также отметили, что все средства, собранные во время голосования, передадут центру «Антон тут рядом», который занимается обучением и социализацией детей, подростков и молодых людей с аутизмом.