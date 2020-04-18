Зеленского призвали «покончить с фарсом» и перестать строить из себя Илона Маска

Киев, 18 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский некомпетентен и не заинтересован в том, чтобы нести ответственность за все свои действия. Такое мнение высказала местная актриса и телеведущая Снежана Егорова, упрекнув политика в том, что он не исполняет своих предвыборных обещаний.

Свое обращение к президенту Егорова опубликовала на своей странице в Facebook. В видео она заявила, что обращения Зеленского к жителям страны на фоне флага и пожелания, чтобы у всех было «36,6» больше подходят для его сериала «Слуга народа». По ее мнению, политик «потерялся и забылся».

Дело в том, что Зеленский не исполняет своих предвыборных обещаний, и кроме того, назначил на ответственные должности некомпетентных людей, считает Егорова. В видео она также придала критике реакцию президента Украины на распространение в стране коронавируса. По ее мнению, Зеленский просыпается каждое утро, едет на съемочную площадку, произносит заготовленный текст и возвращается с чувством выполненного долга. Однако роль президент и бывший актер исполняет не талантливо, считает телеведущая.

«Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно. И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира», — сказала Снежана Егорова.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса, украинцам нужно думать не о комфорте, а не о выживании.