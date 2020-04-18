Миро жестко прокомментировала предполагаемые измены мужа Бородиной

Москва, 18 апреля. Блогер Лена Миро прокомментировала измены мужа телеведущей Ксении Бородиной.

По ее словам, супруг Курбан Омаров неоднократно изменял Бородиной, но та просто «отрицает очевидное», так как не хочет остаться одна с двумя детьми. Миро уверена, что телеведущая унизила себя, и теперь в личной жизни Бородину будут преследовать неудачи. По словам блогера, из-за неуважения к себе телеведущая притягивает «козлов». В качестве доказательства Миро предложила ряд своих умозаключений.

«Нужны доказательства? Да вот оно, главное — не козел с тобой никогда не свяжется! А уж если какой и ляжет с тобой, так это априори козел, которому все равно, кого драть: тебя, свинью или любую другую козу», — заявил Миро.

Блогер также высказалась обо всех российских женщинах. По словам Миро, «нет той гадости» которую «наши бабы» не смогли бы стерпеть, чтобы мужчина остался с ними.

Ранее Бородина заявила, что ее с супругом специально настраивали друг против друга, чтобы добиться развода, но они вовремя помирились.

Скандал между супругами произошел в 2016 году. Телеведущая заявляла, что муж изменял ей во время беременности. Но спустя несколько месяцев супруги помирились. Бородина утверждает, что измены супруга не были доказаны. Телеведущая считает, что в 2016 году ей не хватило мудрости, чтобы выявить ложь.