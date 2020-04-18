Первый заразившийся коронавирусом в Севастополе потерял 70% легких

Севастополь, 18 апреля. В Севастополе выписан пятый заболевший человек, который одним из первых заразился коронавирусом в регионе. Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, мужчина полностью вылечился, однако инфекция уничтожила около 70% легочной ткани.

Сообщается, что в течение нескольких недель инфицированный находился в больнице, решался вопрос о подключении больного к аппарату искусственной вентиляции легких.

«70% легких – белое пятно, то есть 30% сохранилось. Да, будет регенерация, но насколько она произойдет – непонятно. Он первый фактически у нас был госпитализирован», — цитирует Развожаева РИА Новости.

Он также отмечает, что последние пробы, взятые у мужчины, показали, что коронавируса в организме больного нет. Однако фактически «это инвалидизация», заявляет глава города отмечая, что вирус может нанести очень серьезный ущерб организму.