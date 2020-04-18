И. о. заместителя главы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки

Абакан, 18 апреля. Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Новиков был задержан в Абакане 17 апреля, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проходят следственные действия, отметил глава Хакасии Валентин Коновалов, подчеркнув, что вынести окончательное решение предстоит суду.

«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — цитирует Коновалова пресс-служба регионального правительства.

Портал «Газета.ру» со ссылкой на СМИ сообщает, что чиновника задержали при получении взятки от представителя одной из строительных компаний Хакасии, которая должна была участвовать в строительстве диспансера в населенном пункте Туим.