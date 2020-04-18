Юрист Редин рассказал как поступить, если нечем платить за коммуналку

Москва, 18 апреля. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, как стоит поступить россиянам, если у них вдруг возник большой долг по уплате за коммунальные услуги, или они понимают, что в течение нескольких месяцев не смогут платить по квитанциям.

Как поясняет Редин, первым делом необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, узнать размер долга и по возможности оплатить его. Сделать это можно при помощи личного кабинета на сайте поставщика услуг. Если же задолженность достаточно большая, существует несколько вариантов для ее погашения. Первый — это получение соответствующей субсидии.

«Эта помощь от государства доступна как собственникам квартир, так и съемщикам, но только если сумма на содержание квартиры обходится семье более 22% от общего дохода», — цитирует Редина агентство экономической информации «Прайм».

Вторым способом называется рассрочка. Выплачивать долг можно по частям в течение 12 месяцев. Такая услуга предоставляется лицам, которые ранее не имели проблем с квартплатой. Кроме того, ряд категорий граждан имеет права на расширенные льготы от государства.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным гражданам. Размер пособия в апреле-июне составит 12 130 рублей. На это потребуется 33,36 миллиарда рублей. Для тех безработных, у кого есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличится из расчета три тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей.