Правительство США рассчитывает на 65 тысяч погибших от коронавируса в стране

Вашингтон, 18 апреля. По оценкам властей, в Соединенных Штатов Америки количество человек, погибших от нового типа коронавирусной инфекции, может вырасти до 60-65 тысяч. Такой прогноз сделал президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

«Думаю, сейчас мы движемся примерно к 60–65 тысячам», — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом стоит отметить, что ранее президент США говорил о 200 тысячах американцев, которые могут стать жертвой пандемии. Вместе с тем, в среду Трамп объявил о том, что страна якобы прошла пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. А позже он представил план поэтапного снятия карантинных мер в стране, принятых в рамках борьбы с пандемией.

По словам главы государства, рекомендации позволят губернаторам предпринять «постепенные и избирательные меры по открытию их штатов». Он подчеркнул, что местные власти смогут самостоятельно определить, когда отменять карантин.

Согласно последним данным, в США от связанных с коронавирусом осложнений умерли 36,7 тысячи человек.