В МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить при коронавирусе

Москва, 18 апреля. МЧС рекомендует россиянам при появлении симптомов коронавируса использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, чтобы не заразить других людей.

В частности, спасатели в этих целях советуют носить респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без клапанов.

«В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду», — рассказали специалисты ведомства.

При контакте с больным коронавирусом в ведомстве рекомендовали использовать защитные очки и респираторы класса защиты FFP3. Эффективность защиты органов дыхания в них достигает 99%.

Использовать респираторы и медицинские маски следует не более двух-трех часов однократно. После прикосновения к использованному респиратору или медицинской маске необходимо тщательно вымыть руки.

Ранее специалисты МЧС рекомендовали в условиях пандемии коронавируса соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также воздержаться от ношения защитных масок на улице, сообщила «Газета.ру».

Эпидемия коронавируса нового типа началась в Китае в декабре прошлого года. Очагами заболевания в настоящее время являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

В России коронавирусом заразились более 32 тысяч человек. С начала эпидемии выздоровели 2590 человек, 294 пациента с коронавирусом умерли.