Астронавт Меир заявила, что из-за коронавируса вернулась на «другую планету»

Вашингтон, 18 апреля. Американский астронавт NASA Джессика Меир заявила, что при возвращении на Землю после полугода нахождения на Международной космической станции почувствовала, будто приземлилась на другую планету. Так она прокомментировала карантинные меры, которые принимаются в странах по всему миру для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Вместе со своим коллегой Эндрю Морганом, а также российским космонавтом Олегом Скрипочкой, Меир в пятницу приземлилась пилотируемом корабле «Союз МС-15» в Казахстане.

«Спасибо! Мы вернулись на другую планету, но она по-прежнему великолепна», — написала Джессика Меир в своем Twitter.

Во время посадки экипаж МКС встречали спасатели и врачи в защитных масках и перчатках. Из-за введенных ограничений, космонавтам пришлось на вертолетах добираться до Байконура. Оттуда американцев на реанимобилях доставили в Кызылорду, где их ждал самолет NASA.

Напомним, в начале апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя членами экипажа корабля «Союз МС-16» — с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Крисом Кэссиди. Этот пуск назван «историческим», так как символизирует возвращение пилотируемых стартов американских астронавтов в США.