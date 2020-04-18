Ученый рассказал о причине «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19

Париж, 18 апреля. Французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова заявил, что причиной «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19 может оказаться генетическая предрасположенность пациентов. Мнением ученый поделился в интервью газете Le Monde.

«В случае заражения SARS-CoV-2 существуют редкие случаи тяжелых форм, в том числе с летальным исходом, у детей, подростков и относительно молодых взрослых. То есть, речь здесь не идет о двух главных факторах риска: взрослом возрасте и хронических заболеваниях. Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», — объяснил Казанова.

По словам ученого, у относительно молодых пациентов может оказаться генетическая предрасположенность, которая до первого контакта с вирусом никак себя не проявляет, но затем приводит к заболеванию в тяжелой форме вплоть до попадания человека в реанимацию.

По этой гипотезе, в момент контакта с инфекцией проявляется фенотип пациента, существующая в генах уязвимость перед коронавирусом.

«Поэтому наша цель — выявить вариации генома, которые могут объяснить возникновение тяжелых форм», — подчеркнул профессор.

Казанова сообщил, что уже около 20 лет его команда придерживается гипотезы о связи с генетическим фактором всех инфекционных заболеваний. По словам Казановы, теория о существовании генетической базы инфекционных заболеваний подтверждена исследованиями классической генетики в период с 1905 по 1945 год.

Иммунолог добавил, что несколько групп ученых за последние 25 лет выявили генетические вариации, которые приводят к избирательной уязвимости детей, подростков и молодых взрослых к некоторым инфекционным заболеваниям.

Ранее получивший в 2008 году Нобелевскую премию в области медицины и физиологии французский вирусолог Люк Монтанье высказал версию о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был выработан в лаборатории. Ученый заявил, что с вирусом «произошла манипуляция» и в него были добавлены частицы ВИЧ, сообщила «Газета.ру».

Ряд экспертов также сходится во мнении, что за появление коронавируса ответственен Вашингтон. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков недавно сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американскими специалистами. Он отмечает, что на территории консульства США в китайском городе Ухань были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».