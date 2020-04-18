Пожилой мужчина из Подмосковья исчез в собственной квартире

Москва, 18 апреля. В подмосковном городе Кашира полицейские разыскивают местного жителя Сергея Понкратова. 68-летний мужчина пропал в собственной квартире. При этом камера видеонаблюдения зафиксировала, как пенсионер вернулся домой, однако оттуда мужчина больше не выходил.

По словам Ильи Понкратова, сына пропавшего мужчины, последний раз он с отцом выходил на связь 12 апреля в Вербное воскресенье. В тот день его отец посетил местный храм. После они весь день общались через мессенджер на смартфоне. Около полуночи сын пожелал отцу спокойной ночи. Однако на следующее утра пожилой мужчина уже не отвечал ни на сообщения, ни на звонки.

Спустя сутки встревоженный сын приехал из Москвы к отцу и открыл дверь в его квартиру своим ключом.

«Мобильник лежал на диване, компьютер был включен, мультиварка тоже находилась в режиме готовности. Но папа всегда выключал электроприборы, когда выходил из дома», — цитирует Илью Понкратова издание «Подмосковье Сегодня».

Просмотр видео с камер, установленных в подъезде показал, что пенсионер выходил из дома ночью и вернулся около 4 часов утра. Он зашел в квартиру, закрыл дверь и более оттуда не выходил. При этом мужчина был одет в джинсы, куртку, бейсболку, при себе имел черный рюкзак. Этих вещей в квартире как раз таки не оказалось.