Подписчики Лорак раскритиковали певицу за «колхозный» топ

Москва, 18 апреля. Российская певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте подборку из трех фотографий. На снимках артистка предстала в светлых штанах с завышенной талией и бельевом топе, предложив своим подписчикам выбрать, какой кадр лучше. Однако фанаты раскритиковали певицу за отсутствия вкуса в одежде.

«Всегда сложно сделать выбор. А как вам? 1, 2, 3?» — написала певица.

Кто-то из подписчиков отметил, что певица с каждым годом лишь молодеет, потому им сложно выбрать одну из трех фотографий. Однако другие подписчики ее Instagram-аккаунта обвинили Лорак в полном отсутствии вкуса. Кто-то назвал топ девушки «несуразным» и слишком большим, а кто-то сравнил образ певицы с колхозницей.

«Ужасный стиль, классический топ и повседневные брюки. Это называет так: «Когда приехала из колхоза, привезла колхоз с собой», — написали подписчики.

Напомним, в начале апреля Ани Лорак выложила в Instagram несколько снимков, где она блистает в весьма соблазнительном наряде. Девушка примерила белое платье с огромными рукавами, белые латексные ботфорты и белую шляпу. В комментариях не оказалось ни одного негативного отзыва. Таким образом Лорак полностью реабилитировалась перед фанатами за «ботоксные губы».