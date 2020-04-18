Париж, 18 апреля. Получивший в 2008 году Нобелевскую премию в области медицины и физиологии французский вирусолог Люк Монтанье высказал версию о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был выработан в лаборатории.

Монтанье стал нобелевским лауреатом за открытие в 1983 году ретровируса ВИЧ, который вызывает у человека ВИЧ-инфекцию. По его словам, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19 патоген не имеет природного происхождения. Ученый заявил, что с вирусом «произошла манипуляция» и в него были добавлены частицы ВИЧ.

«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов», — сообщил вирусолог в интервью CNEws.

Он признал, что не знает, с какой целью был создан вирус, отметив, что его работа заключается в представлении фактов. Монтанье предположил, что создавшие коронавирус специалисты «хотели произвести вакцину против СПИДа».

В интервью порталу Pourquoi docteur вирусолог сообщал, что «этот вирус вышел из лаборатории Ухани».

Эпидемия коронавируса нового типа началась в Китае в декабре прошлого года. Очагами заболевания в настоящее время являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о необходимости создания глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила «Газета.ру». По его словам, вакцина «должна стать доступной для всех и повсюду».

Между тем, в последнее время ряд экспертов сходится во мнении, что за появление коронавируса ответственен Вашингтон. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков недавно сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американскими специалистами. Он отмечает, что на территории консульства США в китайском городе Ухань были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».