Блогер Миро раскритиковала Бабкину за потакание «мужу-альфонсу»

Москва, 18 апреля. Популярная народная певица Надежда Бабкина, недавно вышедшая из комы и находящаяся в тяжелом состоянии, довела себя до этого из-за молодого мужа Евгения Гора. Такое мнение высказала блогер Лена Миро.

Как пишет публицистка, тяжелобольная Бабкина пыталась казаться моложе. Так, например, незадолго до своего юбилея артистка в очередной раз легла под нож пластического хирурга и похудела на 23 килограмма. При этом, пишет Миро, Бабкина старается выглядеть «сексуальнее» ради своего молодого супруга, которому все равно. В особенности Миро возмутил пост супруга артистки, который спрашивает у своих подписчиков, где бы ему подстричься, пока его жена лежит в коме.

«И ради чего, спрашивается, вся эта опасная для психики и здоровья погоня за вечной молодостью? Чтобы какой-то ленивый с замиранием сердца ждал, когда ты сыграешь в ящик, и был озабочен состоянием собственной шевелюры в момент, когда ты пытаешься тупо не сдохнуть <…> Неделя в медикаментозной коме, теперь вот — памперс, зонд, неспособность говорить и альфонс, интересующийся, где бы ему подстричься», — написала Лена Миро.

Напомним, ранее Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Певица обратилась за медицинской помощью не сразу. На протяжении двух недель она пыталась заниматься самолечением, позволив болезни прогрессировать. Когда Бабкина поняла, что ее самочувствие лишь ухудшается, она вызвала скорую.

В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние Бабкиной быстро ухудшалось. Врачам пришлось подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести ее в искусственную кому, чтобы добиться стабилизации. И лишь недавно певица вновь пришла в сознание. В настоящее время она прикована к кровати и вынуждена носить памперсы.