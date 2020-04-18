Иммунолог рассказал, способствует ли профилактике COVID-19 баня

Москва, 18 апреля. Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли профилактике COVID-19 посещение бани.

Специалист напомнил о повышенной влажности в бане, вирус в таких условиях сохраняется в воздухе длительное время.

«Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему — к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений», — сообщил Володин в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач подчеркнул, что посещение парилки не укрепляет иммунитет, однако резкий перепад температур улучшает тонус сосудов. По его словам, все экстремальное не полезно для иммунитета. Говоря об «альтернативных методах профилактики коронавируса» специалист отметил, что не советует играть с иммунитетом, так как пока неизвестно, как реагирует на вирус иммунная система человека.

Иммунолог подчеркнул, что максимальная изоляция от социума является единственным способом оградиться от вируса.

Ранее заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, как не заразиться коронавирусом при выходе на улицу. Специалист советует положить на входе в квартиру пропитанную хлорсодержащей жидкостью тряпку, чтобы вытирать об нее ноги, сообщает газета «Известия». Во время выхода на улицу необходимо надевать перчатки и маску, а по возвращении снимать средства защиты предельно аккуратно, не дотрагиваясь до открытых участков кожи, отметила Фмина.