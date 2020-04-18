Омбудсмен Москалькова оценила работу СИЗО «Бутырка» в период пандемии

Москва, 18 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила московскую колонию «Бутырка» для проверки мер, принимаемых сотрудниками ФСИН для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По словам Москальковой, в одном из крупнейших московских СИЗО два раза в день проводится дезинфекция всех помещений. Кроме того, обрабатывается вся прилегающая территория вокруг здания. Внутри камер происходит обеззараживание при помощи кварцевых ламп, а сами сотрудники колонии работают вахтовым методом, проходят тест на коронавирус.

«Те, кто вышел на дежурство на две недели, не покидают учреждений, постоянно проживая там. Адвокаты и следователи общаются с обвиняемыми только через стекло в помещении для временных свиданий. Полностью ограничены посещения для родственников», — приводит слова Москальковой пресс-служба.

Кроме того, необходимые медикаменты поступают в колонию через «Московскую тишину». Если же кому-то из заключенных требуется помощь медика, его также направляют в данное СИЗО.

Также у всех заключенных и работников дважды в день измеряют температуру. На территории колонии работает лаборатория, которая проводит тесты на коронавирус. На прогулках заключенные находятся в масках, а поступающие осужденные проходят 20-дневный карантин в СИЗО №7.

«Вместе с тем считаю, что в отношении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не связанные с лишением свободы», — отметила Москалькова.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Фонд солидарности ВОЗ собрал свыше $150 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал RT.