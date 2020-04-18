Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине

Киев, 18 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует «вернуть» Донбасс, когда оттуда «выйдут войска». Планами глава украинского государства поделился в эфире телепередачи «Свобода слова с Савиком Шустером» на канале «Украина».

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — сообщил Зеленский.

Украинский президент отметил, что выборы пройдут в Донбассе только после возвращения контроля над российско-украинской границей. Таким образом Зеленский проигнорировал порядок урегулирования конфликта, который прописан в Минских соглашениях и подразумевает проведение выборов и предоставление особого статуса Донбассу до того, как должна произойти передача контроля границы с Россией.

На территории Украины с апреля 2014 года продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране, и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.

За несколько дней до Пасхи между ЛНР, ДНР и Украиной прошел первый в этом году обмен пленными, сообщила газета «Известия». Обмен прошел в формате девять на десять человек на КПП в пригороде Горловки под наблюдением представителей ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и аппарата омбудсмена ДНР.