Коронавирус снизил уровень преступности в Мехико

Мехико, 18 апреля. В столице Мексики снизился уровень преступности из-за мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, принимаемых в стране. Об этом сообщили в управление общественной безопасности и прокуратуры Мехико.

По данным местного надзорного ведомства, начиная с января по 22 марта в столице фиксировалось в среднем до 105 тяжких преступлений в день. Однако, после принятия ограничительных мер, их число снизилось до 95.

Ранее глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа заявил, что коронавирусной инфекцией в стране заразились уже более пяти тысяч человек. При этом число погибших по последним данным выросло до 332 человек. Еще 84 летальных исхода относятся к подозрительным случаям, пишет «Газета.ru».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в декабре 2019 года. Менее чем за полгода она успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очагами заболевания являются США, Испания, Италия, Германия, Франция. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Позже генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что около 70% новых вирусов появляется от диких животных.