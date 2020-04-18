Американские медики рассказали о работе в период пандемии

Вашингтон, 18 апреля. Медики одной из больниц в штате Мэриленд (США) рассказали о трудностях работы в условиях эпидемии COVID-19. Видео опубликовал телеканал NTD.

Медсестра Джулия Трейнор сообщила, что ей было трудно, когда пришлось вставить трубку в горло пациентке, которая не могла дышать самостоятельно. Медики позвонили мужу заболевшей.

«Я приложила телефон к уху пациентки, и он говорил, что очень сильно ее любит. А потом мне нужно было вытирать ее слезы, она плакала», — отметила Трейнор.

Медсестра Тиффани Фер самым сложным назвала момент прощания умирающего от COVID-19 мужчины с родственником. Общение происходило по видеосвязи, так как посещения запрещены. Женщина подчеркнула, что не может представить, насколько непросто бывает, когда с кем-то прощаешься и «не можешь его увидеть, а потом человек умирает».

Фельдшер Трейси Уилсон рассказала, как женщина умоляла впустить в больницу к мужу, состояние которого ухудшилось. Медсестра Лайа Мэринг сообщила, что сложно видеть больных COVID-19 женщин, которые только родили, и «понимать, что им очень не хватает родных». Мэринг отметила, что медики помогают молодым мамам сцеживать молоко, так как тем пока нельзя находиться рядом со своими детьми.

Ее коллега Шерил Мэк предупредила, что подвержены вирусу все, включая физически сильных людей. Для фельдшера Мартины Бэлл сложнее всего ухаживать за коллегами. Она подчеркнул, что становится страшно, «когда понимаешь, что если заболеют врачи, то некому будет заботиться об остальных». Медбрат Эрнест Кепеднген самым страшным назвал смерть пациентов в одиночестве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что губернатор американского штата Техас Грег Эббот подписал распоряжения о поэтапном снятии введенных из-за пандемии коронавируса ограничений со следующей недели.