Аналитики рассказали, как мировая экономика будет выглядеть после пандемии

Москва, 18 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции и кризис, которые в последние месяцы охватили страны всего мира, принесут серьезные изменения в международную экономику и политику. К такому выводу пришли сразу несколько экономистов.

По мнению аналитиков, после окончания кризисной ситуации и распространения вируса, в мире встанут под вопрос выгоды и издержки глобализации. Кроме того, последствия пандемии заставят сильнее сомневаться в действующих глобальных цепочках снабжения. По мнению профессора международных финансов Гарвардского университета Кармена Райнхарта, у людей возникнет беспокойство перед путешествиями за границу и за наличие товаров первой необходимости, сообщает РИА Новости.

В свою очередь главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат считает, что уход людей от вопросов глобализации могут усугубить политики. Они «навяжут торговле протекционистские ограничения» и могут ограничить передвижение граждан ради их здоровья. Но, по словам экономиста, мировое сообщество пока способно предотвратить подобные изменения.

«Странам придется искать более прочный баланс между преимуществами глобализации и необходимой опорой на собственные силы», — в свою очередь пояснил профессор экономики Колумбийского университета Джозеф Стиглиц.

Кроме того, эксперты предполагают, что из-за пандемии увеличится разрыв между богатыми и бедными, а государства станут чаще «отгораживаться» от мировой экономики. В свою очередь профессор истории Адам Туз заявил, что в мире с пандемией коронавируса «возникло что-то новое и ужасное». Он считает, что после кризиса многие магазины закроются навсегда, лишив многих людей рабочих мест.

Аналитики также прогнозируют, что после кризиса ускорятся процессы цифровизации и автоматизации на работе, изменится состав ВВП многих стран, увеличится спрос на жизненно важные профессии, такие как пожарные, медики, полицейские. Пандемия также может стать стимулом для создания новых политических институтов.

Напомним, после победы над коронавирусом ВВП Китая рухнул сразу почти на 7%. Китайская экономика показала отрицательную динамику впервые с 1992 года. При этом, эксперты предполагали более позитивный вариант развития событий, пишет «Газета.ru».