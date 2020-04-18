مجال الأعمال الروسي يساعد سوريا في مكافحة فايروس كورونا عن طريق الاختبارات وأجهزة تهوية الرئتين الصناعية

تبرعت شركة Europolis، وهي شركة روسية، لوزارة الصحة السورية بـ 1،000 بدلة واقية، وبـ 1،000 روب مضاد للفيروسات، وبـ 10،000 اختبار مضاد للفايروس، وكذلك بـ 50 جهاز تهوية للرئتين،. صرح بذلك مراسلو وكالة الأنباء الفيدرالية في سوريا.

وصرح ممثل الشركة أيضا أنه سيتم تسليم 150 جهاز تهوية أخرى يوم الإثنين.

"يثمن مدير يورو پوليس عالياً التعاون مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن السوريين شركاء موثوقون للمؤسسات الروسية. سنمضي قدماً بمساعدة سوريا، وكذلك إقامة شراكات وعلاقات تجارية جديدة"، وذلك نقلاً عن ممثل الشركة.

هذه المساعدة جاءت في الوقت المناسب تماماً: في سوريا، في الظرف الراهن، نقص بأجهزة تهوية الرئتين الصناعية . جاء ذلك عقب بيان مشترك في 15 ابريل/نيسان لرئيسيّ المقرين الروسي والسوري العاملين على عودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للمرضى المصابين بـ فايروس كورونا في الجمهورية العربية السورية قد بلغ حالياً 38 شخصاً. هذا ما أفادت به وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، مضيفة أنه تم تشخيص 5 حالات إصابة جديدة بـ الفايروس هذا اليوم.