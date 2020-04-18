Россия передала Сирии аппараты ИВЛ и тесты на выявление коронавируса

Дамаск, 18 апреля. Министерство здравоохранения Сирии получило от российской компании гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. В медучреждения Сирийской Арабской Республики поступит около тысячи защитных костюмов, 10 тысяч тестов на выявление коронавируса, а также 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В настоящее время в Сирии наблюдается нехватка аппаратов ИВЛ. Об этом было сказано в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР. В связи с этим сирийские медики уже в понедельник получат 150 дополнительных аппаратов ИВЛ, сообщает Anna-News.info.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Сирии заявило, что в стране зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. На сегодняшний день в стране 38 человек больны коронавирусом, в то время как еще 15 апреля инфицированными числились 33 человека.

По последним данным, двое сирийцев скончались от осложнений, вызванных инфекцией, пять человек выздоровели. В стране до 2 мая продлен карантин. Кроме того, в городах введен комендантский час, ограничена работа учебных заведений, дезинфицируются улицы.