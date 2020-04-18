Турецкие БПЛА массово взлетели с аэродрома «Митига»

Триполи, 18 апреля. В Ливии в окрестностях авиабазы «Митига» взлетели 6 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Турции. Об этом сообщил местный телеканал Libya Alhadath TV.

Информация о взлете БПЛА появилась в пятницу вечером. Подробности произошедшего не сообщаются.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на пользователей социальных сетей, проживающих в столице Ливии, сообщало о повышенной активности Турции. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии активизировали турецкие БПЛА в окрестностях Триполи.

Позже аккаунт Отдела военной информации ЛНА сообщил, что военнослужащие Ливийской национальной армии сбили один из БПЛА над городом Насма при попытке удара по автомобилям армии Хафтара в окрестностях дороги в Бани Валид.

Бандформирования ПНС совместно с турецкими военными продолжают использовать аэродром «Митига» для вооруженных провокаций. Однако, воздушная гавань до сих пор принимает гражданские рейсы. Несмотря на это она была переоборудована в военную базу, где находится не только артиллерия и оружейные склады, но и пункт управления БПЛА.