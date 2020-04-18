Собянин заявил, что рост госпитализаций в Москве оказался ниже ожидаемого

Москва, 18 апреля. Власти Москвы ожидали к концу текущей недели рост госпитализаций в связи с коронавирусом «в три-четыре раза выше» текущего, однако этого не произошло. Тем не менее, правительство столицы располагает значительным запасом коек для инфицированных. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, медики имеют запас в несколько тысяч больничных мест, которые спокойно справляются с объемом пациентов. Кроме того, порядка 15 тысяч коек также могут включиться в программу, пояснил Собянин. Как объясняет глава города, в настоящее время количество госпитализированных в несколько раз ниже того, которое ожидали местные власти. Предполагалось, что в конце этой неделе возможен резкий рост числа заболевших.

«Этого не произошло, слава богу. Поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

На сегодняшний день в Москве для борьбы с коронавирусом задействовано 37 больниц. Кроме того, примерно такое же количество столичных клиник готовы приступить к работе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если в городе увеличится количество нарушений режима самоизоляции, то власти могут ужесточить его. Он подчеркнул, что необходимые инструменты для этого существуют, пишет «Газета.ru».