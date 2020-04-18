Представитель Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы

Москва, 18 апреля. Российская певица Татьяна Буланова, которую ранее госпитализировали в Санкт-Петербурге в реанимацию, чувствует себя хорошо. Об этом заявил представитель артистки Константин Сергеев.

На прошлой неделе певица была доставлена в больницу из-за проблем с сердцем. Как позже стало известно, у женщины обнаружили микроинсульт. Однако позже она отметила, что что на плановом осмотре магнитно-резонансная томография (МРТ) действительно выявила у нее болезнь, однако уточнять ее название Буланова отказалась. В настоящее время певица переведена из реанимации в обычную палату. Вместе с тем речи о выписке пока не идет, поясняет Сергеев.

«Татьяна чувствует себя хорошо. Пока побудет под наблюдением», — цитирует представителя Булановой газета «Московский комсомолец».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что двое сыновей певицы Татьяны Булановой не могут навестить ее в больнице. Как сообщает «Газета.ru», 27-летний Александр Тагрин живет отдельно от матери, 13-летний Никита Радимов после госпитализации Булановой остался один и поддерживает связь с ней по телефону. Врачи приняли решение не пускать детей в палату к собственной матери из-за риска заразить ее коронавирусной инфекцией.