Террористы открыли огонь по трем населенным пунктам в сирийском Идлибе

Дамаск, 17 апреля. В Сирии зафиксировано три обстрела населенных пунктов Серакиб, Маарет-Мухос, Кафер-Баттих, расположенных в провинции Идлиб. Об этом в пятницу сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Олег Журавлев.

Отмечается, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных бандформирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Однако, противозаконные действия были совершены местной террористической организацией.

«Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Серакиб, Маарет-Мухос, Кафер-Баттих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра1 (запрещена на территории РФ)», — говорится в сообщении российской военной полиции.

Также представители ЦПВС сообщили, что в Сирии продолжено патрулирование провинций. Так, например, военная полиция осмотрела территории в Алеппо. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Камышлы».

Российский Центр по примирению также призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

Напомним, ранее группа из 27 боевиков, проходивших подготовку на базе Вооруженных сил США, сдалась правительственным силам в Сирии. Об этом пишет телеканал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.