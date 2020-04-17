В Крыму усомнились в том, что Борис Джонсон действительно болел коронавирусом



Своими мотивирующими обращениями к нации президент РФ Владимир Путин дает населению сигнал, что трудности скоро будут преодолены, и рассеивает тем самым упаднические настроения, которые то и дело возникают в обществе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал фразу, произнесенную российским лидером 17 апреля на онлайн-совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах. Напомним, тогда Путин заявил, что Россия «обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап». Джаралла отметил, что оптимизм, проявляемый президентом, позитивно сказывается на настроениях простых людей.

«Это важно, поскольку мы уже начинаем наблюдать, как все более явно вырисовывается проблема усталости от безделья, которому население вынуждено подвергать себя на самоизоляции, — заметил эксперт. — Заброшены рецепты новых интересных блюд, позабыты видео о том, как правильно заниматься физкультурой — наступает период уныния и апатии, когда уже ничего не интересно, а новости из окружающего мира только добавляют черных красок в эмоциональную палитру».

В этих условиях, продолжил собеседник ФАН, каждое новое заявление главы государства снимает напряжение в обществе и добавляет надежду на скорое благополучное разрешение ситуации с эпидемией.

«Вне всякого сомнения паника, постепенно назревающая в умах граждан, после каждого обращения Путина сходит на нет, — убежден политолог. — Особенно этому «терапевтическому» эффекту слов президента подвержены лица старшего возраста и родители несовершеннолетних детей — они, как никто другой, нуждаются в ободрении со стороны главы государства. Одновременно с этим снимается и уровень агрессивности — этой неизбежной спутницы вынужденного безделья».

Впрочем, Владимир Путин не единственный из мировых лидеров, которые берут на себя ответственность за эмоциональное состояние своей нации — проблема лишь в том, что мало у кого получается это столь хорошо, как у президента России. По словам Джараллы, одним из тех, кому это удалось, вполне можно считать хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«Можно считать, что президентские выборы в ноябре 2020 года уже у него в кармане, — уверен эксперт. — И это удивительно, поскольку стратегия Трампа является прямой противоположностью действиям Путина. Мы видим, что США на фронте борьбы с коронавирусом провалились по всем статьям. Да, у них самая лучшая медицина в мире, но только при одном условии — если ты за нее заплатил. В условиях же, когда помощь требуется большому количеству не столь платежеспособных людей, она показала свою полную неэффективность».

Уникальным, по версии политолога, можно в этом плане назвать опыт англичан. Как сказал Джаралла, Великобритания первое время пыталась игнорировать проблему коронавируса, но затем пошла по общему пути самоизоляции, и — вот совпадение — опасному заболеванию подверглись первые лица страны: наследный принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон.

«И вот тут возникает мысль, которую можно высказать только в качестве предположения: а кто, собственно, решил, что факты их заражения действительно имели место? Мы не в состоянии проверить ни один из них! Напомню, что после госпитализации Бориса Джонсона все правительство работало как ни в чем не бывало. И это наводит на подозрения в симуляции своего заболевания британским премьером», — предположил собеседник ФАН.

По его мнению, глава английского правительства мог провернуть этот трюк с двумя целями: чтобы снять вопросы по отношению к своей политике со стороны бизнеса и чтобы показать близость к простым людям.