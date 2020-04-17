Путин перенес отчет чиновников о доходах

Москва, 17 апреля. Президент России Владимир Путин перенес срок отчета чиновников о доходах. Согласно указу главы государства, служащие должны будут представить документы к августу.

Соответствующее постановление было выпущено в связи с ограничительными мерами, которые были введены на территории Российской Федерации из-за распространения коронавирусной инфекции. В документе отмечается, декларации руководителей федеральных госучреждений должны быть поданы к 1 августу.

«Правительству Российской Федерации продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента страны.

Документ также продлевает срок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента РФ.

Напомним, ранее во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений для приема больных коронавирусной инфекцией в регионах, Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России еще не набрала максимальную силу, пишет «Газета.ru».