Zivert рассказала о своем генетическом заболевании

Москва, 17 апреля. Известная певица Zivert раскрыла причину своей постоянной худобы. Многие фанаты полагали, что своей стройной фигурой девушка обязана диетам и спортзалу, однако на деле оказалось, что плоский живот — это результат загиба желчного пузыря —довольно распространенного генетического заболевания. Об этом звезда рассказала, выступая в шоу «Алена, блин».

По словам певицы, ей приходится сильно ограничивать свой рацион, исключив из него все жареное, копченое и жирное, а употреблять пищу только маленькими порциями.

«В связи с этим мне многое нельзя, и если я чересчур себе позволяю, у меня такая жесть начинается в организме, что я лежу неделями в больнице»,— пояснила Zivert.

Ранее пользователи обратили внимание на неестественную худобу дочери российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Девушка всегда отличалась стройной фигурой, однако в последнее время она начала стремительно худеть. Подписчики выразили уверенность, что здоровый человек не может иметь такие тонкие ноги и настолько плоский живот. Анна в ответ заявила, что ей вполне комфортно в своем теле, а отсутствие лишнего веса она объяснила хорошей генетикой и правильным питанием.

Zivert — популярная российская поп-певица, которая получила массовую известность благодаря песням «Чак», «Анастезия» и Life. Трек Life в прошлом году стал самым популярным синглом в мобильном приложении Shazam, которое «на слух» определяет, какая песня играет в данный момент. Он также оказался топе самых популярных треков сервисов «Яндекс. Музыка» и Apple Music (в России) за тот же 2019 год.