Главврач Англии назвал три фактора, повышающие опасность коронавируса

Лондон, 17 апреля. Существуют три основных фактора, которые способны повысить риск заражения и смерти от коронавирусной инфекции. Одним из существенных обстоятельств является возраст. Об этом заявил главный врач Великобритании Крис Уитти.

Как поясняет специалист, во многих случаях к летальному исходу приводит именно преклонный возраст пациентов. Из-за данного обстоятельства, по мнению врача, важнее всего обеспечить безопасность пожилых людей во время пандемии коронавируса.

Также в зоне риска, по мнению главврача, находятся люди с сопутствующими болезнями, например, сердечно-сосудистыми. Специалист отмечает, что они могут осложнить течение заболевания, пишет РИА Новости.

Кроме того, согласно статистике, мужчины намного чаще женщин заражаются коронавирусом. Однако причины, по которым половая принадлежность становится фактором риска, для специалистов на сегодняшний день непонятны.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что около 70% новых вирусов появляется от диких животных. Об этом пишет RT.