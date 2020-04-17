В Британии девятилетняя девочка шесть раз спасла мать от смерти

Лондон, 17 апреля. Девятилетняя жительница английского города Блэкпул в шестой раз спасла мать от смерти и поразила сотрудников полиции, сообщило издание The Mirror.

Мать девочки страдает редким заболеванием — болезнью Аддисона. 37-летняя женщина постоянно теряет сознание. Спровоцировать приступ могут незначительные факторы, например, удар пальцем ноги или стрессовая реакция на событие. Когда женщина теряет сознание, в течение восьми минут ей нужен укол стероидов, который помогает организму справиться с недостатком гормонов.

Впервые девочка помогла матери в четырехлетнем возрасте. С тех пор ребенок оказывала помощь матери шесть раз.

«Ей нужно извлечь инсулин из колбы и вколоть его мне, пока я без сознания. Она звонит в скорую помощь, но поскольку я страдаю очень редким заболеванием, некоторым парамедикам приходится изучать его, прежде чем они приезжают», — рассказала женщина.

После последнего инцидента полицейские — бывшие коллеги женщины — навестили ее. Их поразило, как девочка проявила себя в этой ситуации. Представитель местной полиции сказала, что ребенок заслуживает медаль.