Политики и журналисты выступили против блокировки Google-аккаунта ФАН

Цензура или информационная война? Действия американской транснациональной корпорации Google сегодня вызвали недоумение российских политиков и журналистов. В ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube. Тысячи репортажей, расследований уничтожены.

«То, что, Google сейчас наплевал на поправку к собственной же конституции и свобода слова для него прекратила существовать как ценность, показывает, что все свободы и права, которые гарантированы американской демократией, только для тех, кто их поддерживает. Не дай бог, если оказались не такими, как они, вас будут уничтожать, убивать, и все права и свободы на вас распространяться не будут», — уверен Виталий Милонов, депутат Госдумы России.

Политик считает, что Google, Apple и другие компании — просто марионетки в руках американской администрации. А «счастливый» мир либерального будущего подразумевает безоговорочное подчинение стандартам, которым предписано следовать.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев расценил блокировку Google-аккаунта ФАН как признание на международной арене.

«Успех в средствах массовой информации определяется не только числом зрителей, слушателей, размером рекламных бюджетов, но и статусом противников. С сегодняшнего дня ваше нахождение в топе ведущих российских СМИ верифицировал Google, с чем вас и поздравляю. К сожалению свободы слова, становится все меньше и меньше, но за нее нужно бороться, бороться каждый день, не испытывая иллюзий и разочарований», — отметил Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности.

Зампредседателя ГД РФ Петр Толстой считает блокировку Google-аккаунта ФАН нарушением свободы слова. Он считает, что нужно обжаловать действия интернет-компании через суд и обратиться в Роскомнадзор.

«Дело в том, что это нарушение свободы слова, нарушение прав журналистов. Но в данном случае крупные компании в роде Google это не волнует, потому что они рискуют слишком большими деньгами, и как показывает практика, когда речь идет о больших деньгах, то все эти ценности, декларируемые, отступают на второй план. На самом деле это в чистом виде безобразие. Надо обжаловать действия и с помощью Роскомнадзора эту позицию заявить. Я надеюсь, что в любом случае это будет рано или поздно рассмотрено, и правда на нашей стороне, поэтому я уверен, что она восторжествует», — отметил заместитель председателя ГД РФ, журналист Петр Толстой.

Депутат Государственной думы Николай Земцов настроен более решительно и считает, что нужны ответные меры в отношении американских информационных компаний.

«Эта информационная политика, это санкции по отношению к нашему государству со стороны Соединенных Штатов Америки. И эффективный ответ корпорации Google может быть только со стороны нашего государства. Поэтому считаю, что такие действия должны вноситься как основание для встречных, зеркальных контрсанкций в отношении американских компаний, информационных компаний, которые имеют аккредитацию на территории нашей страны», — отметил депутат Николай Земцов.

Напомним, Google заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube в ночь на 17 апреля. Десятки тысяч репортажей уничтожены.

Интернет-компания заявляет о, якобы, «нарушениях правил Google», но конкретные причины не называет. Однако редакция ФАН не нарушала ни российского, ни международного законодательства.