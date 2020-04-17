Число зараженных коронавирусом в Сирии выросло до 38 человек

Дамаск, 17 апреля. В Сирии зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, которая в настоящее время охватила все государства мира. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

По данным местного ведомства, на сегодняшний день в стране 38 человек больны коронавирусом. О состоянии зараженных не сообщается.

Напомним, еще 15 апреля количество заболевших в САР 33 человека. По последним данным, двое сирийцев скончались от осложнений, вызванных инфекцией, пять человек выздоровели. В стране до 2 мая продлен карантин. Кроме того, в городах введен комендантский час, ограничена работа учебных заведений, дезинфицируются улицы.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией беженцам и странам, которые их принимают, сообщает RT.