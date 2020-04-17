Россия запросила у США дополнительное обследование Ярошенко из-за угрозы коронавируса

Вашингтон, 17 апреля. Посольство РФ в США запросило дополнительное медицинское обследование российского летчика Константина Ярошенко на предмет заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба диппредставительства со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.

«Со своей стороны запросили американские власти о проведении дополнительного медобследования соотечественника. Будем требовать принятия конкретных мер, направленных на недопущение его заражения COVID-19», — приводятся его слова на официальном аккаунте посольства в Facebook.

Антонов также добавил, что российские дипломаты добиваются освобождения Ярошенко и других российских граждан, осужденных в США. Он лично обратился к генпрокурору США Уильяму Барру и директору федерального бюро тюрем Майклу Карвахалю с призывом репатриировать россиян по соображениям гуманности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, у российского летчика есть все основные симптомы заражения коронавирусом. Более того, Ярошенко уверен, что в тюрьме, где он отбывает наказание, заражены все заключенные.

Напомним, что США на сегодняшний день лидирует по числу заразившихся коронавирусом. В стране насчитывается 670,7 тыс. официально зарегистрированных случаев. Следом идут Испания (182,8 тыс.), Италия (168,9 тыс.), Франция (165 тыс.), Германия (136,5 тыс.) и Китай (82,3 тыс.).

Российский летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был осужден в США по обвинению в подготовке перевозки крупных партий кокаина. Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы. Защита в 2013 году подавала апелляцию на решение суда, однако ее ходатайство было отклонено.