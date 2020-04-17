Фигуристка Загитова похвасталась спортивной фигурой в соцсетях

Москва, 17 апреля. Российская фигуристка Алина Загитова прекрасно выглядит даже в условиях самоизоляции. В Instagram олимпийская чемпионка похвасталась спортивной фигурой.
В соцсети спортсменка выложила обложку глянцевого журнала, на которой она позирует в коротком топе. Подписчики могут полюбоваться на идеально подтянутую фигуру Загитовой, передает «Слово и дело».
«Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво. Пожалуйста, не забывайте: оставайтесь дома и тренируйтесь», — отметила она в описании снимка.
Майский номер Cosmopolitan ⭐. Спасибо @cosmopolitan_russia за приглашение и замечательный контент ????. Было здорово и весело . Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво ????. Пожалуйста, не забывайте: Оставайтесь дома и Тренируйтесь ????// May edition of Cosmopolitan ⭐. Thank you to @cosmopolitan_russia for invitation and amazing content ????. It was a great experience and lots of fun. So sad, that this happens during so difficult times for all of us, but I hope you will enjoy ????. Don't forget: Stay home and keep fit. // Cosmopolistanの5月号です⭐素晴らしいご招待、驚くべき内容に対して、 @cosmopolitan_russia さんに心より感謝申し上げます????素晴らしい体験でとても楽しいものでした。とても悲しいことに、みなさまにとってもとても大変な時期での実施となりましたが、楽しんでいただけると嬉しいです????「Stay home and keep fit」を忘れずに！ #StayHome #оставайсядома #BeHealthy #cosmopolitan #may
Поклонники восхитились красивым телосложением чемпионки и похвалили ее за отличный внешний вид.
«Алина, очень крутые фотки», «Алина, это законно быть такой красивой?», «Умница, красавица и замечательный человек», — написали в комментариях фанаты.
В феврале Загитова заняла второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), уступив пальму первенства японке Рике Кихире. В декабре российская спортсменка объявила о приостановке карьеры, однако уже в январе возобновила тренировки. Позже фигуристка приняла участие в ледовом шоу Art on Ice в Цюрихе. Журналисты пожаловались, что тренерский штаб не допустил их к Загитовой, передает телеканал «360».