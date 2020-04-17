Фигуристка Загитова похвасталась спортивной фигурой в соцсетях

Москва, 17 апреля. Российская фигуристка Алина Загитова прекрасно выглядит даже в условиях самоизоляции. В Instagram олимпийская чемпионка похвасталась спортивной фигурой.

В соцсети спортсменка выложила обложку глянцевого журнала, на которой она позирует в коротком топе. Подписчики могут полюбоваться на идеально подтянутую фигуру Загитовой, передает «Слово и дело».

«Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво. Пожалуйста, не забывайте: оставайтесь дома и тренируйтесь», — отметила она в описании снимка.

Поклонники восхитились красивым телосложением чемпионки и похвалили ее за отличный внешний вид.

«Алина, очень крутые фотки», «Алина, это законно быть такой красивой?», «Умница, красавица и замечательный человек», — написали в комментариях фанаты.

В феврале Загитова заняла второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), уступив пальму первенства японке Рике Кихире. В декабре российская спортсменка объявила о приостановке карьеры, однако уже в январе возобновила тренировки. Позже фигуристка приняла участие в ледовом шоу Art on Ice в Цюрихе. Журналисты пожаловались, что тренерский штаб не допустил их к Загитовой, передает телеканал «360».