Химический анализ похоронил основную версию Нидерландов по делу MH17

Москва, 17 апреля. Совместная следственная группа, которая занимается выяснением обстоятельств крушения самолета Boeing-777 (рейс MH17), зашла в тупик.

Специалисты ранее представили публике кусочки металла, которые, по мнению Нидерландов, были обломками ракеты «Бук». Однако химический анализ улик полностью похоронил эту версию. Оказалось, что процент легирующих добавок в образцах везде разный и отличается примерно в 1,5 раза, а это значит, что металлические осколки не могли быть элементами одной ракеты. На это обратил внимание независимый технический эксперт Юрий Антипов. По его словам, из-за различий в химическом составе материала следователям даже пришлось разделить находку на три группы.

Еще одно противоречие, которое опровергает основную версию, заключается в том, что найденные образцы относятся к категории инструментальной стали. Ее практически невозможно расплющить, поэтому осколки не могли иметь тот вид, что ранее был показан на фотографиях.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей считает, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.