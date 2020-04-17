Кожевникова рассказала о том, как набрала 100 кг веса во время беременности

Москва, 17 апреля. Российская актриса Мария Кожевникова поделилась подробностями своих проблем с лишним весом. Артистка не могла справиться с ними самостоятельно.

По словам актрисы, самоизоляция играет злую шутку с ее фигурой. Звезда сериала «Универ» уже хорошенько поправилась.

«Пятая точка растет не по дням, а по часам. Попробовала примерить платья — ни в одно не влезаю! Не прохожу в бедрах», — рассказала Кожевникова.

В детстве артистка занималась спортом и ее рацион исключал сладкое и разнообразные вкусные блюда. Теперь она решила ни в чем себе не отказывать, за что поплатилась лишними килограммами.

«Каждую беременность мой вес стремился к 100 килограммам. Это при том, что в «нормальной жизни» я никогда не весила больше 52-х. Такая у меня была гормональная перестройка — после седьмого месяца я каждый день прибавляла по килограмму!» — отметила актриса.

Чтобы побороть недуг, Кожевникова даже обращалась к психологу, однако не пояснила, помогло ли ей это. Кроме того, она подчеркнула, что людям с лишним весом необходима поддержка.

Ранее бывший депутат Госдумы заявила, что предпочитает интеллектуальный юмор. По ее мнению хорошие шутки способны помочь людям пережить нелегкое время в режиме самоизоляции, передает телеканал «360».