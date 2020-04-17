Google уничтожил уникальные репортажи Федерального агентства новостей. ФАН-ТВ

Американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. Но как должна реагировать Россия на такой акт политической цензуры и должна ли отвечать, узнали корреспонденты ФАН.

«Я просто YouTube не смотрю никогда, а у нас своих каналов нет? <…> Надо их блокировать значит, у нас же Rutube есть, так давайте там показывать наши новости. YouTube — это вообще сборище, я бы вообще запретил его в России, как в Китае он запрещен. Запрещать его нужно! Там куча порнографии, одно и то же. Я туда не захожу, куча непонятных блогеров там, которые непонятно что рекламируют и показывают», — уверен Виктор.

«По мне как-то отреагировать нужно. Я не думаю, что можно что-то сделать законодательно, как-то давление может информационное. Тут вряд ли что-то можно сделать, насильно мил не будешь, но как-то показать свою позицию, конечно, надо», — считает Дмитрий.

«Неправильно, надо что-то делать с этим. Я не очень понимаю, как, я с политикой не связана, но понимаю, что творится какая-то дичь, но отвечать надо как-то определенно. Собирать людей, писать куда-то, но не молчать», — говорит Ксения.

«Я не вижу смысла закрывать, у нас тогда можно пол-Интернета закрыть просто и все. Какая разница, вы или другие. Каждый показывает, что он снимает, а там они сами решают, что правильно, а что неправильно», — говорит Вячеслав.

«Общественное мнение должно быть, резонанс. Вообще должны люди выступать, сейчас творится полная неразбериха. <…> Когда такие ситуации происходят в СМИ, то люди должны объединяться говорить и про то, и про это», — поделился Михаил.

«Я думаю, что и без YouTube мы проживем», — уверен Александр.

Такой акт необоснованной агрессии со стороны американской корпорации по отношению к российским СМИ уже происходит не в первый раз.

Ранее Google блокировал аккаунт НТВ с видео первого обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом.

Федеральное агентство новостей не останется в стороне и будет бороться за свои материалы до конца.