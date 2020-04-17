Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Уехавшая от Успенской дочь решила заработать денег на курсах по медитации

748
0 Оставить комментарий

Уехавшая от Успенской дочь решила заработать денег на курсах по медитации

Москва, 17 апреля. Дочь популярной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина решила подзаработать на курсах по медитации. Девушка опубликовала в своем профиле в Instagram объявление о практиках.

Плаксина, улетевшая от матери в США, сообщила, что запускает курс для своих поклонников, чтобы они смогли приобщиться, по ее словам, к чистому потоку искусства и знаний со всего мира.

Дочь известной исполнительницы готова брать с поклонников по 75 долларов. При этом она идет навстречу фолловерам, сделав оплату с рассрочкой.

«Всего за 75 долларов тем, кто делает репост у себя в аккаунте. Возможно с рассрочкой — три месяца. Тогда вы платите всего 25 долларов в месяц — при этом получая безлимитный доступ ко всем эфирам», — написала она, отметив, что уникальное предложение действует до июня.

Плаксина также сообщила, что купившие ее картины и другие работы смогут заниматься духовными практиками бесплатно.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что девушка открыла доступ к курсам не из-за желания помочь людям во время пандемии коронавируса. Они не исключили, что мать Плаксиной оставила ее без денег, и таким образом девушка пытается себя обеспечить.

Не так давно разгорелся скандал: Плаксина обвинила Успенскую в насилии. Девушка заявила, что мать ее периодически избивала. Сейчас мать и дочь прекратили всяческое общение.  

Новости партнеров

Новости партнеров