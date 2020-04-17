Уехавшая от Успенской дочь решила заработать денег на курсах по медитации

Москва, 17 апреля. Дочь популярной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина решила подзаработать на курсах по медитации. Девушка опубликовала в своем профиле в Instagram объявление о практиках.

Плаксина, улетевшая от матери в США, сообщила, что запускает курс для своих поклонников, чтобы они смогли приобщиться, по ее словам, к чистому потоку искусства и знаний со всего мира.

Дочь известной исполнительницы готова брать с поклонников по 75 долларов. При этом она идет навстречу фолловерам, сделав оплату с рассрочкой.

«Всего за 75 долларов тем, кто делает репост у себя в аккаунте. Возможно с рассрочкой — три месяца. Тогда вы платите всего 25 долларов в месяц — при этом получая безлимитный доступ ко всем эфирам», — написала она, отметив, что уникальное предложение действует до июня.

Плаксина также сообщила, что купившие ее картины и другие работы смогут заниматься духовными практиками бесплатно.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что девушка открыла доступ к курсам не из-за желания помочь людям во время пандемии коронавируса. Они не исключили, что мать Плаксиной оставила ее без денег, и таким образом девушка пытается себя обеспечить.

Не так давно разгорелся скандал: Плаксина обвинила Успенскую в насилии. Девушка заявила, что мать ее периодически избивала. Сейчас мать и дочь прекратили всяческое общение.