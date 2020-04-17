Актриса Проклова ответила на «разоблачение» ее вопроса на шоу «Секрет на миллион»

Москва, 17 апреля. Российская актриса Елена Проклова ответила артисту Стасу Садальскому, который рассказал о том, как на самом деле снимается передача «Секрет на миллион». Он заявил, что тому, что происходит в рейтинговом шоу НТВ, полностью верить нельзя, приведя в пример ситуацию с секретом актрисы Прокловой.

Актриса принимала участие в шоу зимой 2016-го. Тогда на вопрос в конверте она не смогла ответить, посчитав его очень некорректным, поскольку тайна касалась не только ее одной. А в минувший четверг Садальский заявил, что деньги на шоу дают не всем, а только 70 процентам. Также он вспомнил, что у Прокловой был подставной вопрос.

«Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте. Она же сама рассказала, кому и как давала. Оказалось, она открыла конверт, а там записка: «У вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что вам неприятно отвечать?» — цитирует Садальского издание StarHit.

По словам артиста, Проклова «сыграла и сожгла конверт». Однако сама актриса отрицает это. Она заявляет, что ничего подобного она Садальскому не говорила.

«Не знаю, откуда у него эта информация. Знаете, миллион ведь немаленькие деньги. Если бы я могла раскрыть свой секрет, я бы это сделала. Но и тогда, и сейчас не могу», — сказала она.

Напомним, ранее Садальский в своем Instagram осудил телеведущую и врача Елену Малышеву за высокие цены на услуги в ее клинике, где первичный прием стоит около 20 тысяч рублей. Садальский также назвал Малышеву «буржуем от медицины», заявив, что она выстроила свою карьеру с помощью телевидения, пишет «Газета.ru».