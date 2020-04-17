Врач больницы в Коммунарке заявил, что Россия готова к прохождению пика коронавируса

Москва, 17 апреля. Российские медики готовы к пику эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу заявил врач инфекционной больницы в Коммунарке Егор Ларин.

«Я считаю, что пик наступит не в самое ближайшее время, но мы к нему уже готовы», — рассказал он.

По словам Ларина, врачи больницы в Коммунарке постоянно поддерживают контакт со своими коллегами из Италии, Франции и Китая, чтобы использовать их опыт в борьбе с инфекцией.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.