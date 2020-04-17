Космические силы США приобретут 48 «глушителей» спутников РФ и КНР

Вашингтон, 17 апреля. Космические силы США намерены до 2027 года получить 48 комплексов, предназначенных для создания помех в работе российских и китайских спутников связи в случае конфликта, сообщило агентство Bloomberg.

Издание приводит выдержки из интервью с подполковником Стивеном Брогэном, который представляет центр по разработке и приобретению вооружений, входящий в структуру Космических сил США. По его словам, системы наземного базирования предназначены для временного вывода из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, которые используются для поддержания связи.

По данным агентства, разработкой аппаратов занимается американская компания L3Harris. Одно из устройств, наименование которого не приводится, считается готовым к эксплуатации с прошлого месяца. Космические силы США уже получили 16 комплектов.

Второй комплекс, который так же разрабатывается L3Harris, получил название Meadowland. Ожидается, что американские военные получат четыре системы в октябре 2022 года. Еще 28 «глушителей» должны быть готовы до 2027 года.