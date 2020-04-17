Доктор Мясников назвал главное отличие коронавируса от других болезней

Москва, 17 апреля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему эпидемия коронавируса пошла по негативному сценарию вопреки прогнозам.

По его словам, российские медики, высказывая предположения о дальнейшем развитии эпидемиологической ситуации, опирались на опыт предыдущих эпидемий.

«Многие врачи в разных странах думали так же, основываясь на опыте предыдущих эпидемий короновирусных атипичных пневмоний. Мы же не на кофейной гуще гадали! С COVID-19 все пошло по неблагополучному сценарию», — пишет Мясников в Telegram.

Раньше вирус вызывал вспышку, после чего люди попадали в больницу, и цепочка распространения инфекции прекращалась. В этот же раз все вышло по-другому из-за необычных особенностей коронавируса.

Медик отметил, что коронавирус имеет довольно низкие показатели смертности. При этом им просто заразиться, а вот обнаружить — крайне проблематично. Многие пациенты очень легко переносят инфекцию, словно это обычная простуда. А некоторые и вовсе без симптомов. Таким образом множество людей оказались носителями вируса, сами того не подозревая.

Ранее доктор Мясников признался, что ошибся с прогнозом развития эпидемии. В начале февраля он написал, что следующие 4–5 недель покажут, пойдет ли эпидемия на спад или получит взрывное распространение. При этом он выражал 90% уверенность, что произойдет первый вариант, однако все случилось иначе. Врач добавил, что специалисты до сих пор многого не знают о природе коронавируса, хотя она на 75% схожа с его предшественниками.